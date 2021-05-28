В Запорожье ребенку запретили пользоваться туалетной бумагой из-за того, что его мама не сдала деньги

Главное: В одном из детских садов Запорожья родительский комитет запретил пользоваться туалетной бумагой ребенку, родители которого отказались сдавать деньги на ремонт.

Детали: В детском саду № 90 в Запорожье разгорелся скандал из-за родительских взносов. Как сообщается на странице общественной организации «Хочу учиться» в Facebook, под удар попали ребенок и его мама, которая отказалась сдавать деньги на ремонт помещения.

По словам активистов, «родительский комитет» группы, в состав которого входит женщина, работающая воспитателем в этом же детском саду, инициировал сбор средств на ремонт в размере 1000 грн с каждого. На эти деньги планировалось покрасить дверь, поклеить обои и установить натяжной потолок.

Однако, сдавать деньги согласились не все, некоторых беспокоила пожарная безопасность.

«Одной из мам, которая отказалась сдавать средства, после того, как она на следующий день привела ребенка в сад, воспитательница сообщила, что к ней обратились родители с вопросом „чем ее ребенок подтирает попу“ и узнав, что женщина не приносит ничего из списков хозтоваров, которые раздают в саду, запретили ее ребенку давать туалетную бумагу», — говорится в сообщении.

Между тем, как сообщает ТСН со ссылкой на Коммунарский районный отдел образования, на приобретение туалетной бумаги для дошкольных учреждений выделяются средства из городского бюджета, так что все садики должны быть обеспечены этим гигиеническим средством.

При этом чиновники не смогли сразу ответить, сколько именно было закуплено бумаги в конкретный детсад, о котором идет речь.

В райотделе также отметили, что в ситуации, которая сложилась в этом дошкольном учреждении, сейчас разбираются: «Хотя райотдел не имеет отношения к родительским средствам, мы сейчас работаем и разбираемся с ситуацией. Вчера к нам приходила делегация родителей. Пока ситуация решается».

В тему: Как заявила активистка движения против поборов в системе образования из Харькова Елена Нарожная в интервью «Фразе», «родительские комитеты в школах превратились в коллекторские образования».