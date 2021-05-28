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Видео-Новости > Макрон извинился перед народом Руанды за геноцид

Макрон извинился перед народом Руанды за геноцид

Агата Кловская
28.05.21 09:01
957
Макрон извинился перед народом Руанды за геноцид

Главное: Эммануэль Макрон признал геноцид народа Руанды. Он извинился перед этой африканской страной.

Детали: Президент Франции Эммануэль Макрон сделал важное политическое заявление. Выступая в Мемориальном центре памяти жертв геноцида в Гисози, он признал, что его страна причастна к массовым убийствам в Руанде.

В апреле-июне 1994-го года в этой африканской стране убили не менее восьмисот тысяч человек.

Политик сказал: «Франция сыграла свою роль и несет политическую ответственность за события в Руанде».

Он добавил: «У нас есть долг. Мы должны посмотреть в лицо истории и признать, что она причинила страдания руандийскому народу, позволив себе долгое молчание на экзамене правды».

Президент страны отметил: «Франция не понимала, что, стремясь предотвратить региональный конфликт или гражданскую войну, она фактически встала на сторону режима геноцида. Наша страна пыталась предотвратить региональный конфликт и гражданскую войну, но фактически встал на сторону режима, организовавшего массовые убийства».

Кроме этого Эммануэль Макрон попросил прощения у народа Руанды.

Справка: Все началось с того, что в Руанде неизвестные сбили пассажирский самолет, в котором летели президент страны Жювеналь Хабиаримана и лидер Бурунди Сиприен Нтарьямира. После этого террористы из этноса хуту захватили власть в Руанде и начала геноцида в отношении тутси и хуту.

В тему: Во Франции мужчина учинил кровавую расправу над полицейскими.

Тэги: мир, геноцид, Франция, Эммануэль Макрон, Руанда

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