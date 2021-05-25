В одном из киевских спальников мужчина среди бела дня пытался сигануть с 12 этажа

Главное: Сегодня в Дарницком районе Киева мужчина попытался покончить жизнь самоубийством, выпрыгнув с окна 12 этажа. Его удалось спасти.

Детали: Во вторник, 25 мая, на улице Ревуцкого в Киеве неизвестный мужчина пытался свести счеты с жизнью. Как сообщает «Обозреватель», для этого он вылез в окно одного из домов на 12 этаже.

К счастью, спасателям удалось вовремя пробраться в квартиру и затащить его обратно.

Очевидцы записали видео.

В тему: 22 марта 2021 года в Одессе на улице Королева мужчина выпрыгнул с 13-го этажа.