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Видео-Новости > Появилось видео с места крушения военного самолета в Лас-Вегасе

Появилось видео с места крушения военного самолета в Лас-Вегасе

Агата Кловская
25.05.21 11:00
117
Появилось видео с места крушения военного самолета в Лас-Вегасе

Главное: Военный самолет разбился в Лас-Вегасе. Погиб пилот.

Детали: В Лас-Вегасе (США) произошла трагедия. Тут разбился военный самолет – его пилот погиб.

Известно, что инцидент случился на северо-востоке города.

Копы информируют, что потерпел крушение самолет компании Draken US – ранее с ней был заключен контракт на обеспечение воздушной поддержки базы Неллис.

Примечательно, что воздушное судно рухнуло рядом с местной начальной школой.

Сейчас выясняются причины произошедшего.

Видео с места ЧП:

В тему: Появилось видео с места авиакатастрофы в Эквадоре.

Тэги: США, самолет, авиакатастрофа, мир, Лас-Вегас

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