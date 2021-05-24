Крупный пожар в Каменце-Подольском: горел ночной клуб

Главное: В Каменце-Подольском произошел крупный пожар. Тут горел ночной клуб.

Детали: Минувшей ночью в Каменце-Подольском (Хмельницкая область) произошло крупное ЧП. Как сообщает ГСЧС, тут горел ночной клуб.

Спасатели говорят, что пламя охватило здание на площади 250 квадратных метров.

К счастью, внутри не было посетителей.

Информируется: «Из-за чрезмерной задымленности спасателям пришлось работать в аппаратах защиты органов дыхания и зрения».

Борьбу с огнем вели двенадцать бойцов ГСЧС на четырех единицах пожарной техники.

Никто не пострадал.

Сейчас выясняются причины пожара.

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