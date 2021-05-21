В Одессе женщина под видом логопеда приводила к мужу для сексуальных утех малолетних детей

Главное: В Одессе задержали семейную пару, которая под видом подготовки к школе совершала сексуальные акты с малолетними детьми. Жертвами стали дети 4 и 5 лет.

Детали: Правоохранители Одесской области вручили подозрение мужчине и женщине, которые под предлогом индивидуальных занятий по дошкольной подготовке совершали над детьми сексуальное насилие. Как сообщает Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины, пару подозревают в развращении двух детей, 2015 и 2017 рождения.

Известно, что 53-летняя женщина организовала частные уроки психолога-логопеда для подготовки детей к школе.

Родители приводили детей на индивидуальные занятия, оставляя наедине с «педагогом». Однако, как выяснилось, женщина подбирала и склоняла детей к участию в сексуальных играх со своим 57-летним мужем.

Муж совершал над ними сексуальное насилие и снимал это на мобильный телефон.

Чтобы дети не рассказали родителям о насилии, женщина их запугивала.

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