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Видео-Новости > В центре Киева вандал надругался над флагом Украины

В центре Киева вандал надругался над флагом Украины

Александр Панько
22.05.21 09:22
687
В центре Киева вандал надругался над флагом Украины

Главное: В Киеве на улице Грушевского произошло ЧП. Житель Херсона сорвал украинский флаг с фасада здания Дирекции молодежного павильона «Киевская роза» Центрального парка культуры и отдыха Киева.

Детали: В центре Киева мужчина порвал Государственный флаг Украины. Злоумышленника удалось идентифицировать, ему сообщено о подозрении. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

«Под процессуальным руководством Печерской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении мужчине по факту совершения публичного надругательства над Государственным флагом Украины (ч. 1 ст. 338 УК Украины)», — говорится в сообщении прокуратуры.

Инцидент произошел вечером 19 мая у административного здания Дирекции молодежного павильона «Киевская роза» Центрального парка культуры и отдыха Киева на ул. М. Грушевского, на фасаде которой был закреплен флагшток с Государственным флагом Украины.

«Уроженец города Херсон, выражая демонстративное пренебрежение к государственному символу Украины и с целью унижения тех ценностей, к которым другие члены общества относятся с уважением, схватился за край ткани Государственного флага Украины и повис на нем, таким образом, что ткань флага была значительно повреждена и была разорвана пополам, а флагшток сломан», — говорится в сообщении прокуратуры.

Благодаря оперативным действиям сотрудников уголовного розыска и следователей Печерского управления полиции ГУ ЧП в Киеве злоумышленника удалось идентифицировать.

Сейчас мужчине сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает штраф от одной тысячи до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев или лишение свободы на срок до трех лет.

В тему: В ноябре 2019 года в Беляевском районе Одесской области молодой человек сорвал со столба флаг Украины, установленный возле Дома культуры, и вытер об него ноги.

Тэги: Киев, Украина, общество, происшествие, Херсон, Флаг Украины

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