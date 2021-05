Принц Гарри признался, что употреблял наркотики

Главное: Принц Гарри рассказал, что злоупотреблял алкоголем и принимал наркотики. Причиной стали психические проблемы.

Детали: Принц Гарри рассказал в эфире шоу Опры Уинфри The Me You Can’t See, что злоупотреблял алкоголем и принимал наркотики. Появилось скандальное видео.

Так, он признался, что после гибели матери принцессы Дианы в 1997 году, когда ему было двенадцать лет, у него начались психические проблемы.

Принц Гарри сказал: «Я был взбешен обстоятельствами смерти матери и тем фактом, что правосудия вообще не было. Те же люди, которые гнались за ней в туннель, сфотографировали ее умирающую на заднем сиденье этой машины».

Он заявил, что, взрослея, начал испытывать панические атаки и сильное беспокойство.

Также представитель королевской семьи сказал, что 28-32 года были кошмарным временем в его жизни. Тогда он и принялся злоупотреблять алкоголем и принимать наркотики, «чтобы притупить боль».

Так, принц Гарри вспомнил: «Я был готов пить, я хотел принимать наркотики, я был готов попробовать все, что заставило бы меня чувствовать себя лучше. У меня начались регулярные запои по выходным».

Он сказал: «Я понял, что если не пойду к терапевту, то потеряю Меган Маркл. Мне было стыдно, что все стало так плохо. Мне было стыдно идти к своей семье, потому что, честно говоря, как и многие другие люди моего возраста, я знаю, что не получу от своей семьи то, что мне нужно».

