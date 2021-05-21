Российские пранкеры разыграли Зеленского

Главное: Российские пранкеры позвонили Владимиру Зеленскому. Они представились Виталием Кличко.

Детали: Российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров), известные своими политическими розыгрышами, позвонили президенту Украины Владимиру Зеленскому. Они выдали себя за мэра Киева Виталия Кличко.

От имени градоначальника главе государства заявили о желании уйти в отставку.

«Виталий Кличко», в частности, сказал: «Завтра я хочу написать заявление о своем уходе. Решение я принял сейчас и хочу, чтобы вы меня поняли. Я устал терпеть это, давление ваше. Вы меня публично пытаетесь унижать всячески».

На это Владимир Зеленский, среди прочего, ответил: «Виталий Владимирович, это ваше решение».

Он добавил: «Это для меня новость, что я вас публично унижаю».

Пранкеры отметили, что данное видео является архивным.

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