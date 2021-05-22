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Появилось завораживающее видео того, как рождаются звезды

Александр Панько
22.05.21 13:09
453
Появилось завораживающее видео того, как рождаются звезды

Главное: Ученые при помощи современных технологий создали и опубликовали красочную 3D-симуляцию, которая отображает процесс формирования звезд.

Детали: Группа ученых разработала и опубликовала реалистичную симуляцию, отражающую процесс формирования звезды. Как сообщает CNN, она была создана при помощи программы STARFORGE, которая позволила создать более массивное газовое облако, чем предыдущие.

В опубликованном видео можно наблюдать красочное 3D-изображение облака, которое плывет по галактике, претерпевая эволюционные изменения. В конечном итоге появляются структуры и возникают отдельные звезды.

При этом программа отражает не только динамику процесса, но и учитывает такие космические явления, как радиация, галактический ветер и взрывы сверхновых, а также их влияние на формирование звезды.

Как объяснил астрофизик из Северо-Западного университета США Майкл Грудич, «ученые моделируют процесс звездообразования на протяжении десятилетий, но STARFORGE — это квантовый скачок в технологии».

По словам ученых, разработка подобных симуляций может занимать несколько месяцев, поэтому для создания были использованы самые мощные суперкомпьютеры. В реальности же звезды формируются на протяжении десятков миллионов лет, поэтому специалисты надеются, что с помощью имитации они смогут лучше понять процесс формирования звезд, галактик и даже вселенной.

«Понимание, как мы появились и каково наше место во вселенной, в конечном счете зависит от понимания формирования звезд», — заключил Грудич.

В тему: В середине 2017 года международный коллектив астрономов, проведя на суперкомпьютере моделирование, воспроизводящее формирование Млечного Пути, пришли к выводу, что до половины материи нашей галактики имеет внегалактическое происхождение.

Тэги: США, ученые, университет, наука, звезда, астрономия, астрофизика, физика, Майкл Грудич

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