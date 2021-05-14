Стало известно, когда выйдет новый эпизод «Друзей»

Главное: Новый эпизод культового сериала «Друзья», снимавшихся в оригинальных сезонах, будет доступен на HBO Max с 27 мая. В спецвыпуске примут участие все шесть основных героев.

Детали: HBO Max опубликовал тизер специального выпуска сериала «Друзья», в котором назвал дату его выхода — 27 мая. Видео появилось в соцсетях и YouTube-канале стримингового сервиса, сообщает «Корреспондент».

Режиссером эпизода под названием «Друзья. Воссоединение» стал Бен Уинстон, который работал вместе с создателями оригинального сериала, сценаристами Дэвидом Крейном и Мартой Кауффман.

Съемки проходят в павильоне Stage 24 студии Warner Bros. в Калифорнии, где были отсняты почти все сезоны Друзей.

В спецвыпуске примут участие все шесть участников оригинального состава — Мэттью Перри (Чендлер), Дженнифер Энистон (Рэйчел), Кортни Кокс (Моника), Лиза Кудроу (Фиби), Мэтт Леблан (Джоуи) и Дэвид Швиммер (Росс).

Кроме них в спецвыпуске задействованы приглашенные звезды, среди которых футболист Дэвид Бекхэм, певец Джастин Бибер, южнокорейская группа BTS, актер и комик Джеймс Корден, актриса и модель Синди Кроуфорд, певица Леди Гага и другие.

Новый эпизод снимался без сценария и актеры участвуют в нем как реальные люди, а не исполнители ролей.

В тему: Ранее сообщалось, что работа над новым эпизодом знаменитого сериала «Друзья» должна была завершиться к концу лета минувшего года.