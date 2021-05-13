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Видео-Новости > Грузовик раздавил авто с двумя журналистами НТН на трассе под Полтавой

Грузовик раздавил авто с двумя журналистами НТН на трассе под Полтавой

Александр Панько
13.05.21 22:31
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Грузовик раздавил авто с двумя журналистами НТН на трассе под Полтавой

Главное: В столкновении легкового автомобиля и грузовика на трассе в Полтавской области погибли журналисты канала НТН Владимир Непийпиво и Константин Худолий. По данным коллег, они снимали сюжет о том, как жители села Деменки самостоятельно задержали вора-гастролера.

Детали: В результате ДТП, которое произошло на Полтавщине 13 мая, около 12 часов, на автодороге Решетиловка-Кобеляки-Царичанка-Днепр, вблизи села Гайово Кобеляцкой территориальной общины погибли два человека. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, по предварительной информации, произошло столкновение легкового автомобиля «Тойота» с грузовым автомобилем «Вольво».

По данным председателя Полтавской областной государственной администрации Олега Синегубова, погибшими оказались жители Полтавы Владимир Непийпиво и Константин Худолий, которые работали журналистами одного из общеукраинского телеканалов. «Знал их лично. Передаю слова поддержки их родным, близким и коллегам. Светлая память», — написал он на своем канале в Telegram.

Как сообщает «Полтавщина», погибшие работали на телеканале НТН. В комментариях коллеги указали, что съемочная группа ездила в село Деменки, чтобы снять сюжет о том, как местные жители самостоятельно задержали вора-гастролера.

В тему: 6 сентября 2017 года на трассе «Киев-Ковель-Ягодин» произошло ДТП, в котором погибли пять человек. По предварительным данным, автомобиль Opel Omega, двигаясь по трассе возле села Масевичи Рокитивского района по неизвестным причинам выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем DAF (лесовоз с прицепом). Тела погибших из разбитого авто освобождали спасатели ГосЧС с помощью спецтехники.

Позже стало известно, что в машине погибли известные политологи: Александр Маслак, Алексей Куринный, Александр Никаноров, Сергей Попов, а также журналист Владимир Карагяур.

Тэги: ДТП, СМИ, телеканал, облгосадминистрация, телевидение, криминал, Полтавская область, Национальная полиция Украины, авто, новости Украины, Владимир Непийпиво, Константин Худолий, Олег Синегубов

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