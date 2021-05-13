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Видео-Новости > ХАМАС нанес очередной ракетный удар по Израилю

ХАМАС нанес очередной ракетный удар по Израилю

Александр Панько
13.05.21 16:47
298
ХАМАС нанес очередной ракетный удар по Израилю

Главное: Палестинские радикалы не намерены прекращать обстрелы Израиля. Они грозят использовать новые типы ракет.

Детали: ХАМАС возобновил обстрел территории Израиля, выпустив в четверг, 13 мая, около 100 ракет, сообщает Times of Israel.

В результате обстрела два человека получили легкие ранения в городе Кирьят-Гат.

Отмечается, что около 10 ракет были перехвачены системой ПВО Железный купол над Тель-Авивом. Одна из ракет разорвалась на городской парковке.

В ХАМАС заявили, что этот запуск ракет стал ответом на ликвидацию израильскими военными ряда командиров движения в секторе Газа.

Радикалы утверждают, что теперь используют новый тип ракеты, способный достать до любой точки Израиля. Сегодня в 21:00 ХАМАС намерен использовать тяжелые ракеты дальностью 250 км.

«Мы говорим врагу: ваши аэропорты, каждая точка от севера до юга Палестины — в зоне досягаемости наших ракет», — заявил представитель военного крыла ХАМАС Абу Убайда.

Также он призвал «международные авиакомпании немедленно прекратить полеты в любой аэропорт в оккупированной Палестине».

В тему: 11 мая вечером из сектора Газа в сторону Тель-Авива было выпущено порядка 130 ракет. Большинство из них были перехвачены системой Железный купол.

12 мая стало известно, что Израиль потерял контроль над одним из своих городов.

Накануне вечером из сектора Газа были выпущены еще 130 ракет по территории Израиля. Некоторые из них достигли цели.

Тэги: Израиль, Хамас, Сектор газа, Палестина, ракетный удар, ракеты

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