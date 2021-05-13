Ракета ХАМАС взорвала жилой дом, пробив «Железный купол»

Главное: Одна из ракет, выпущенных из сектора Газа по Израилю, пробила систему защиты «Железный купол», попав в жилой дом. Сирены воздушной тревоги звучат в городе Ришон ле-Цион.

Детали: Одна из ракет, которую ХАМАС выпустили по территории Израиля, пробила систему защиты «Железный купол». Информации о пострадавших нет.

Армия обороны Израиля зафиксировала прямое попадание в жилой дом в городе Ришон ле-Цион.

Сообщается, что сирены воздушной тревоги звучат в городе Ришон ле-Цион к югу от Тель-Авива и округе Гуш Дан.

В тему: 11 мая вечером из сектора Газа в сторону Тель-Авива было выпущено порядка 130 ракет. Большинство из них были перехвачены системой Железный купол.

12 мая стало известно, что Израиль потерял контроль над одним из своих городов.

Накануне вечером из сектора Газа были выпущены еще 130 ракет по территории Израиля. Некоторые из них достигли цели.