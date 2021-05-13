Байден сделал сенсационное признание по поводу своего покойного сына

Главное: Джо Байден вспомнил своего покойного сына Бо. Он заявил, что тот должен был стать президентом США.

Детали: Президент США Джо Байден вспомнил о своем покойном сыне Джозефе Бо, который скончался в 2015 году от рака мозга в возрасте 46 лет. Политик дал интервью MSNBC.

Американский лидер сказал, что тот (тогда генпрокурор штата Делавер) должен был стать президентом страны.

Джо Байден отметил: «Благослови его Господь. Он должен был сидеть в этом кресле».

В тему: Пикантное видео с Байденом и его женой умилило соцсети.