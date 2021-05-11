Появилось видео допроса казанского стрелка (18+)

Главное: Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу и взрыв в казанской школе, сам сдался полиции. Появилось видео его допроса.

Детали: В сети появились кадры допроса Ильназа Галявиева, устроившего взрыв и стрельбу в школе Казани. Видео опубликовал Телеграм-канал Еду в Татарстан.

«Видео, на котором допрашивают Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской школе», — говорится в подписи к видео.

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Также опубликованы слова ректора университета ТИСБИ, в котором учился Ильназ Галявиев. По словам ректора, Галявиев был вежлив и неконфликтен. Она поражена тем, нападавшим оказался именно он.

Кроме этого, появилось видео, как он сам сдался полиции. На кадрах ролика видно, как Галявиев выходит из здания школы с поднятыми руками.

В тему: В одной из школ Казани двое мужчин устроили стрельбу, в результате которой погибли двенадцать человек. Один из нападавших задержан, другой взял заложников.

Позже стали известны подробности стрельбы в казанской школе.