Ученые нащупали на Марсе «золотую жилу»

Главное: Ученым из NASA удалось записать звук первого летательного аппарата, высадившегося на поверхности Марса. При этом Ingenuity в условиях марсианской атмосферы пролетел 129 метров на высоте до 10 метров.

Детали: Американский марсоход Perseverance записал звуки первого коптера, летящего над Красной планетой. Как сообщается в видео, опубликованном на официальном канале Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства в YouTube, микрофон Perseverance уловил во время полета звук лопастей вертолета, которые вращаются со скоростью 2537 об./мин в условиях марсианской атмосферы.

Записать звуки мешали также марсианские ветры, поэтому ученым пришлось выделать шум летательного аппарата при помощи манипуляций с частотами.

По словам профессора французского университета ISAE-Supaero в Тулузе Давида Мимуна, «данная запись станет золотой жилой для нашего понимания марсианской атмосферы».

Кроме того, Ingenuity совершил пятый полет на Марсе, в ходе которого поднялся на рекордную высоту в 10 метров и переместился на 129 метров. А перед тем, как приземлиться, сделал цветные изображения территории, над которой пролетал.

Он продолжался 108 секунд и с этого момента марсовый вертолет переходит на новый этап деятельности, который будет сосредоточен на исследовании стереоизображений из атмосферных высот и возможности использования воздушных разведчиков на Марсе.

В тему: 4 апреля 2021 года американский марсоход Perseverance совершил успешную высадку первого в истории человечества марсианского летательного аппарата Ingenuity. Ожидается, что он на протяжении месяца будет летать над поверхностью планеты и делать фотографии в высоком разрешении.

7 апреля стало известно о том, что он успешно пережил ночевку в условиях планеты, температура на которой может достигать 90 градусов по Цельсию ниже нуля.

19 апреля 2021 года Ingenuity совершил первый полет над поверхностью «красной планеты».

Впоследствии выяснилось, что одним из его разработчиков оказался украинский инженер Игорь Панченко.

20 апреля Perseverance, благодаря экспериментальному инструменту Moxie, который перерабатывает углекислый газ. впервые смог получить кислород из атмосферы Марса.