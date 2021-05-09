Появилось видео эпичного падения китайской ракеты в Индийский океан

Главное: Китайская ракета упала в Индийский океан возле Мальдивских островов. Опубликовано видео.

Детали: Китайская ракета Long March 5B упала в Индийский океан. Произошло это возле Мальдивских островов в воскресенье, 9 мая.

Накануне, в субботу, она сошла с орбиты и вошла в атмосферу нашей планеты, где ее большая часть сгорела.

В итоге до Земли долетели ее обломки, которые сняли на видео очевидцы.

В тему: Как мы уже писали, 29 апреля Китай запустил на орбиту базовый модуль своей будущей космической станции с помощью тяжелой ракеты-носителя Long March 5B массой 22 тонны. При этом главная ступень также вышла на орбиту и теперь медленно и непредсказуемо падает на Землю.