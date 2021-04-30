Журналисты показали, как «слуги народа» чхать хотели на карантин

Главное: Не все народные депутаты Украины соблюдают карантинные ограничения во время локдауна. Касается это и депутатов облсовета.

Детали: Опубликовано расследование журналистов программы Схемы о том, как депутаты партии «Слуга народа» нарушают карантинные ограничения. Видео опубликовано на Youtube-канале Радио Свобода.

В сюжете рассказывается, как во время локдауна возле одного из ресторанов был замечен припаркованный автомобиль Range Rover, которым по данным журналистов пользуется нардеп и глава комитета Верховной Рады.

Журналисты видели, как нардеп без маски выходит из ресторана через кухонную дверь. На вопрос о карантине он отказался признать, что нарушил ограничения.

Также в сюжете рассказали о встрече депутатов в одном из гостинично-ресторанных комплексов во время локдауна. Сообщается, что там заметили депутатов Киевского облсовета. По словам совладельца комплекса, депутаты там провели встречу в конференц-зале.

Несмотря на режим жесткого карантина в Киеве нардеп Николай Тищенко закатил шумную вечеринку в честь дня рождения своей супруги. Мероприятие, судя по всему, проходило в ресторане столичного отеля Fairmont.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов резко высказался по поводу недавней вечеринки, которую для своей жены закатил народный депутат Николай Тищенко.

Позже сам Тищенко начал оправдываться за шумную вечеринку в честь своей жены.

Это уже не первый подобный скандал с нардепом Тищенко. 27 апреля 2020 года журналисты Bihus.Info опубликовали результаты недельного наблюдения за рестораном «Велюр» на ул. Льва Толстого в Киеве, который принадлежит нардепу Николаю Тищенко. За это время здесь побывали народные депутаты Антон Яценко и Александр Кабанов, менеджер корпорации «Метинвест» Виталий Кисель, помощник другого народного депутата Павел Куфтырев, которого связывают с Коломойским, и другие.

Сам Тищенко оправдывался, что это место он иногда использует для личных встреч со своими помощниками.

Позже СМИ подловили магазин жены «слуги народа» Тищенко на работе в условиях карантина.