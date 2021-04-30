Пикантное видео с Байденом и его женой умилило соцсети

Главное: Джо Байден сорвал цветок для своей жены. Видео поступка президента США активно обсуждают в социальных сетях.

Детали: В социальных сетях быстро набирает популярность видео с Джо Байденом и его женой Джилл. На кадрах видно, как президент США срывает для супруги цветок с лужайки Белого дома.

Произошло это перед посадкой четы в вертолет Marine One.

Известно, что супруги полетели в Джорджию.

Стоит напомнить, что 78-летний Джо Байден старше своей жены на девять лет. Они поженились в 1977 году.

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