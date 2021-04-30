Появилось видео давки в Израиле, жертвами которой стали десятки людей

Главное: Во время религиозного праздника в Израиле произошла давка. Ее жертвами стали десятки людей.

Детали: В минувший четверг, 29 апреля, в Израиле произошла трагедия. Уже публикуются видео страшного инцидента.

Во время религиозного праздника Лаг ба-Омер у могилы раввина Шимона Бар Йохая на горе Мерон собралась огромная толпа людей, после чего началась давка.

По предварительным данным ее жертвами стали 44 человека, пострадали более ста людей.

Местные власти разрешили собраться тут десяти тысячам верующих, однако людей было в три раза больше.

Правоохранители сообщают, что задействовали для эвакуации собравшихся вертолеты. Были также подключены военные.

Очевидцы говорят, что давка началась после того, как несколько человек поскользнулись на ступеньках.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал случившееся катастрофой.

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