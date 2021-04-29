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Видео-Новости > Появилось видео неудачного пуска ракеты российским фрегатом

Появилось видео неудачного пуска ракеты российским фрегатом

Александр Панько
29.04.21 20:15
378
Появилось видео неудачного пуска ракеты российским фрегатом

Главное: Российский фрегат «Маршал Шапошников» совершил неудачный пуск ракеты «Калибр-НК». Опубликовано видео конфуза.

Детали: Российский фрегат «Маршал Шапошников» (Тихоокеанский флот ВМС) после модернизации попал в конфуз. О нем пишет Украинский милитарный портал.

Сообщается, что во время заводских испытаний корабль произвел неудачный запуск ракеты «Калибр-НК».

Информируется, что также фрегат проводил артиллерийские стрельбы, а также пуски ракет по воздушным целям, испытания торпед и глубинных бомб.

В публикации говорится, что при модернизации фрегат к противолодочным системам и системам противовоздушной обороны, получил крылатые ракеты «Калибр-НК» и противокорабельные «Х-35 Уран», а также новые артиллерийские системы.

В тему: Россия пугает резней на Донбассе в случае отказа от минских соглашений.

Тэги: Россия, мир, курьезы, фрегат Маршал Шапошников

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