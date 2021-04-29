На Черниговщине врачи спасают детей, которых мать накормила грибным супом

Главное: В Черниговской области четверо детей попали в больницу после того, как поели грибной суп. Двое из них находятся в очень тяжелом состоянии.

Детали: В Черниговской области врачи пытаются спасти жизнь четырех детей, которых мать накормила грибным супом. Об этом сообщает ТСН.

Самый маленький ребенок — семимесячный младенец. Самому старшему мальчику — шесть лет. Сейчас двое из четырех детей находятся в крайне тяжелом состоянии. Врачи борются за их жизни, но не дают никаких прогнозов.

«Семимесячный мальчик находится на искусственной вентиляции легких, у девочки — печеночная кома», — говорит заведующая отделением анестезиологов и интенсивной терапии Черниговской областной больнице Ольга Балан.

Плохо двум братьям и двум сестрам стало после супа с первыми весенними грибами. Их взрослые собрали в лесу рядом с домом. Симптомы отравления — слабость и рвота сначала проявились у новорожденного. Затем ночью начало сводить его сестренку. Еще двум детям стало плохо на утро.

Всего в семье пятеро детей. Старшего мальчика, который живет с бабушкой и грибную похлебку не ел, соцслужбы временно изъяли из семьи. Семья состоит на учете в соцслужбы. В полиции открыли уголовное производство по факту злостного невыполнения обязанностей по уходу за детьми.

В тему: В октябре 2018 года в Запорожской области было зафиксировано сразу несколько случаев отравлений грибами.