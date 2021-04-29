Гигантский аллигатор «захватил» мост в США

Главное: Аллигатор заблокировал движение по мосту в США. Появилось видео инцидента в Техасе.

Детали: В США произошел необычный инцидент. В Техасе огромный аллигатор буквально захватил мост, заблокировав по нему движение.

Полиция, приехавшая на место инцидента, говорит, что длина животного составила два с половиной метра.

Хищника заметили водители, которые вызвали копов.

Отмечается, что аллигатор вел себя достаточно пассивно и, судя по всему, никого не боялся. Он вальяжно передвигался по мосту, мешая проезду автомобилей. В итоге тут даже образовалась пробка.

Чтобы поймать животное, правоохранителям пришлось заклеить его пасть скотчем, после чего рептилию транспортировали в безопасное место и выпустили на свободу в одну из рек.

В тему: Появилось забавное видео, как аллигатор «атаковал» футболистов в США.