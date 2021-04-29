Гигантский аллигатор «захватил» мост в США

Главное: Аллигатор заблокировал движение по мосту в США. Появилось видео инцидента в Техасе.
Детали: В США произошел необычный инцидент. В Техасе огромный аллигатор буквально захватил мост, заблокировав по нему движение.
Полиция, приехавшая на место инцидента, говорит, что длина животного составила два с половиной метра.
Хищника заметили водители, которые вызвали копов.
Отмечается, что аллигатор вел себя достаточно пассивно и, судя по всему, никого не боялся. Он вальяжно передвигался по мосту, мешая проезду автомобилей. В итоге тут даже образовалась пробка.
Чтобы поймать животное, правоохранителям пришлось заклеить его пасть скотчем, после чего рептилию транспортировали в безопасное место и выпустили на свободу в одну из рек.
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