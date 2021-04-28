В Одессе школьник «задул» лицо учительницы из газового баллончика

Главное: В одной из одесских школ произошел довольно неприятный инцидент. Там школьник прямо в классе брызнул в лицо учительнице из газового баллончика.

Детали: В Одессе школьник брызнул из газового баллончика в лицо своей учительнице. Инцидент произошел прямо в классе.

Видео, снятое одноклассниками мальчика, появилось в соцсетях.

На кадрах видно, что между школьником и учительницей происходит какой-то спор. Женщина подходит к сидящему за партой ученику и снимает его на камеру телефона. Спустя пару секунд восьмиклассник достает баллончик и брызгает из него прямо в лицо учительницы.

После этого женщина начинает кашлять и выбегает из кабинета. После этого ученики открывают окно в классе.

В тему: В январе 2019 года сообщалось, что в украинских школах было популярным «баловство» с применением газовых баллончиков в местах массового скопления учащихся.