Появилось видео «шалостей призрака Линкольна» в Белом доме

Главное: В Белом доме «услышали» призрака Авраама Линкольна. Опубликовано странное видео.

Детали: В американском Белом доме произошел таинственный эпизод. Уже опубликовано его видео.

Во время брифинга пресс-секретаря президента США Джен Псаки послышались странные звуки, похожие на зловещий скрип.

Помощница Джо Байдена очень удивилась, после чего сказала собравшимся журналистам: «Не волнуйтесь, насколько я знаю, потолок не падает».

Она добавила: «Это старое здание. Может это призрак Линкольна. Может быть, это он и есть».

Напомним, что президент США Авраам Линкольн был застрелен в вашингтонском театре Форда. Инцидент произошел 14 апреля 1865 года – на следующее утро лидер страны скончался.

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