Опубликовано видео смертельного пожара в центре Риги

Главное: В центре Риги горел хостел. Погибли как минимум восемь человек.
Детали: Рано утром среды, 28 апреля, в центре Риги (Латвия) произошла трагедия. Тут горел хостел, расположенный в старом шестиэтажном здании.
Жертвами огня стали не менее восьми человек.
Правоохранители говорят, что тут проживали иностранные студенты.
Спасатели эвакуировали более двух десятков людей – шестерым из них понадобилась медицинская помощь.
Также стало известно, что в здании стояла железная дверь с кодовым ключом, которая значительно затруднила работу пожарной бригады.
Видео пожара:
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