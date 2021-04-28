Опубликовано видео смертельного пожара в центре Риги

Главное: В центре Риги горел хостел. Погибли как минимум восемь человек.

Детали: Рано утром среды, 28 апреля, в центре Риги (Латвия) произошла трагедия. Тут горел хостел, расположенный в старом шестиэтажном здании.

Жертвами огня стали не менее восьми человек.

Правоохранители говорят, что тут проживали иностранные студенты.

Спасатели эвакуировали более двух десятков людей – шестерым из них понадобилась медицинская помощь.

Также стало известно, что в здании стояла железная дверь с кодовым ключом, которая значительно затруднила работу пожарной бригады.

Видео пожара:

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