В Виннице пожизненно осудили мужчину, который молотком убил свою семью

Главное: В Виннице мужчину, который в декабре 2018 года молотком до смерти забил своих родных, приговорили к пожизненному заключению. Прокурор доказал, что обвиняемый умышленно совершил убийство.

Детали: Винницкий городской суд приговорил к пожизненному заключению 32-летнего Анатолия Мальца за убийство собственной семьи в декабре 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба полиции Винницкой области.

Вину мужчины подтвердили проведенные молекулярно-генетическая и криминалистические экспертизы. На найденном на помойке молотке была обнаружена ДНК подозреваемого, убитых женщин и детей.

В судебных заседаниях подсудимый убеждал судей, что он на момент совершения убийства не осознавал своих действий. Проведенные амбулаторная и стационарная психолого-психиатрические экспертизы показали, что свои действия он осознавал и является вменяемым.

Прокурор аргументировано доказал, что обвиняемый своевольно совершил умышленное убийство четырех человек.

В тему: В декабре 2018 года Анатолий Малец лишил жизни своих близких родственников: 65-летнюю мать, 31-летнюю бывшую жену, 7-летнего сына и 3-летнюю дочь.

Погибшие жили вместе в Виннице в квартире обвиняемого, а он — отдельно. Впрочем он приходил к бывшей семье, и во время встреч между взрослыми возникали частые конфликты.

Утром 31 декабря 2018 года Малец в очередной раз пришел к родственникам и между ними началась ссора. В разгар конфликта обвиняемый бросился на бывшую жену и начал ее душить. Далее он схватил слесарский молоток, которым чинил стул, и им нанес женщине множественные удары. Затем то же мужчина совершил с собственной малолетней дочерью, матерью и сыном.

3 января, в Виннице состоялись похороны женщин и детей.