На популярном египетском курорте у самого берега плавала акула

Главное: Отдыхающие на пляже отеля Island View Resort сняли на видео небольшую акулу, плавающую на мелководье. Видео выложили в YouTube.

Детали: В Египте на мелководье пляжа отеля Island View Resort в Шарм-эль-Шейхе отдыхающие увидели небольшую акулу. Видео происшествия очевидцы опубликовали в YouTube.

«27.04.21 на мелководье пляжа отеля Island View Resort Шарм-эль-Шейх была замечена небольшая акула», — говорится в подписи к видео.

На кадрах ролика видно, как отдыхающие наблюдают за акулой, плавающей на мелководье.

В тему: В октябре 2020 года в результате нападения акулы на семью из Украины в Египте 12-летний мальчик остался без руки, его мать получила серьезные укусы.