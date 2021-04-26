Кива предложил журналисту сходить с ним в туалет, обозвав его дебилом

Главное: Нардеп от ОПЗЖ Илья Кива стал кандидатом наук по государственному управлению, защитив сегодня диссертацию. После этого он поскандалил с журналистами.

Детали: Сегодня, 26 апреля, народный депутат Украины Илья Кива защитил диссертацию и стал кандидатом наук по государственному управлению. Защита диссертации проходила в государственном Институте подготовки кадров госслужбы занятости.

Члены комиссии проголосовали единогласно и сообщили, что текст имеет 84% уникальности после проверки на плагиат.

Тема диссертаци — «Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)».

После защиты диссертации Илье Киве сказали, что он «наложил на права журналистов и граждан». В ответ нардеп предложил пойти с ним в туалет, где он «расскажет и заодно закончит то, что начал».

В тему: Во время защиты диссертации Кива не сумел ответить на вопрос оппонента, который «полностью понял», пообещав дать ответ в своей следующей работе.