Появилось видео, как в Бердянске мотоцикл влетел в микроавтобус

Главное: В Бердянске мотоцикл врезался в микроавтобус. Появилось видео момента ДТП.
Детали: В минувшее воскресенье, 25 апреля, в Бердянске (Запорожская область) произошло кровавое ДТП. По данным местных СМИ, авария случилась на пересечении улицы Итальянской и проспекта Восточного.
Уже опубликовано видео момента инцидента.
На кадрах видно, что мотоцикл Kawasaki с парнем и девушкой на большой скорости врезался в микроавтобус Opel.
В итоге пострадали три человека, в том числе водитель микроавтобуса. Их госпитализировали.
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