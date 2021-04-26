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Видео-Новости > Появилось видео, как в Бердянске мотоцикл влетел в микроавтобус

Появилось видео, как в Бердянске мотоцикл влетел в микроавтобус

Александр Панько
26.04.21 12:00
666
Появилось видео, как в Бердянске мотоцикл влетел в микроавтобус

Главное: В Бердянске мотоцикл врезался в микроавтобус. Появилось видео момента ДТП.

Детали: В минувшее воскресенье, 25 апреля, в Бердянске (Запорожская область) произошло кровавое ДТП. По данным местных СМИ, авария случилась на пересечении улицы Итальянской и проспекта Восточного.

Уже опубликовано видео момента инцидента.

На кадрах видно, что мотоцикл Kawasaki с парнем и девушкой на большой скорости врезался в микроавтобус Opel.

В итоге пострадали три человека, в том числе водитель микроавтобуса. Их госпитализировали.

В тему: В Бердянске школьники подожгли своего товарища, пытаясь сделать «крутое» видео.

Тэги: ДТП, общество, авария, Запорожская область, регионы, Бердянск, новости Украины

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