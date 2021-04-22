Неадекват разнес топором магазин в Мариуполе за замечание о маске

Главное: 35-летний житель Мариуполя разрушил топором кассы и товар одного из магазинов, возмутившись, что сотрудники магазина сделали его жене замечания из-за отсутствия маски.

Детали: Сегодня в Мариуполе мужчина с топором ворвался в супермаркет АТБ на просп. Нахимова и начал все крушить. Как сообщает 0629.com.ua, на видео инцидента, снятое очевидцами, мужчина в нецензурной форме выражает возмущение тем, что кто-то в магазине ударил его жену из-за отсутствия маски.

В итоге больше всего от действий дебошира пострадали кассы и полки с сигаретами.

О пострадавших сотрудниках или посетителях магазина не сообщается.

Как сообщили в Мариупольском районном управлении полиции Донецкой области, по предварительной информации, мужчина совершил правонарушение из-за конфликта между своей женой и персоналом учреждения. Работник сделал женщине замечание на то, что она находится в публичном месте без защитной маски во время карантина.

Сейчас личность подозреваемого установлена, им оказался местный 35-летний житель. В конце прошлого года мужчина уже попадал в поле зрения полиции за аналогичное преступление. Ему объявлено о подозрении по статье о хулиганстве, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Жена хулигана Юлия в соцсетях заявила, что никогда не носила маски и пожаловалась на то, что не может отстоять свое право на это, потому приходится решать проблему топором.

В тему: В мае 2020 года женщина пришла в отделении «Новой почты» без средств индивидуальной защиты, на что получила замечание от сотрудницы. Проигнорировав просьбу надеть маску, она находчиво сняла штаны, затем нижнее белье и надела его на голову.

5 июня того же года компания парней жестоко избила водителя трамвая, который потребовал от них надеть медицинские маски. В результате водитель оказался в больнице скорой помощи, а нападавших никто не задержал.