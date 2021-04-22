Фонарный столб спас прохожего от неминуемой гибели на оживленной трассе в Киеве

Главное: Водитель кабриолета на огромной скорости врезался в столб на просп. Победы в Киеве. При этом чудом не пострадал прохожий.

Детали: В Киеве водитель элитного автомобиля Ford Mustang не справился с управлением и въехал в столб. Как сообщается на официальной странице Патрульной полиции в Facebook, происшествие случилось на проспекте Победы 21 апреля и было зафиксировано камерами уличного наблюдения.

На записи видно, как желтый кабриолет, выехав на главную дорогу, резко меняет направление движения и въезжает в столб, который буквально защитил человека, находящегося на остановке общественного транспорта.

При этом о судьбе водителя не сообщается.

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