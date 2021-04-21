В Черновцах умер мужчина, которого задержала полиция

Главное: В Черновцах задержали мужчину, но из-за состояния здоровья отправили в больницу. На следующий день он умер.

Детали: В больнице Черновцов умер 46-летний мужчина, которого ранее задержали полицейские за изготовление и сбыт оружия. Об этом сообщили в Нацполиции области.

Отмечается, что 20 апреля подозреваемого задержали и должны были поместить в изолятор временного содержания. Однако из-за сердечно-сосудистого заболевания его отправили в больницу.

После осмотра врачи госпитализировали нарушителя, а полиция выставила у палаты пациента стационарный пост охраны.

В ночь с 20 на 21 апреля задержанный скончался. Предварительная причина смерти — инфаркт.

Отметим, во время обысков у него изъяли оружие, патроны, комплектующие к оружию и орудия для ее переработки. Мастерскую со станками и он оборудовал у себя дома. Ему грозило до семи лет тюрьмы.

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