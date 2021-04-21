Чрезвычайная ситуация из-за коронавируса в Украине закончится еще не скоро

Главное: Действие режима чрезвычайном ситуации в Украине, введенного в связи с распространением коронавирусной болезни COVID-19, продлен до 30 июня.

Детали: Кабинет министров Украины продлил режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса в Украине до 30 июня. Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля, этот режим в первую очередь касается органов госвласти и их готовности по противодействию пандемии.

По его словам, это еще одно напоминание украинцам, что мы должны быть осторожными.

Во время заседания правительства 21 апреля он подчеркнул, что такую осторожность люди должны показать в период майских праздников и Пасхи и призвал всех оставаться дома.