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Видео-Новости > Владимир Зеленский сделал неожиданное предложение Путину

Владимир Зеленский сделал неожиданное предложение Путину

Александр Панько
21.04.21 09:01
517
Владимир Зеленский сделал неожиданное предложение Путину

Главное: Президент Украины Владимир Зеленский сделал очередное видеообращение. В этом видео он сделал довольно неожиданное предложение президенту РФ Владимиру Путину.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться «в любой точке Донбасса, где идет война». Об этом он сказал в видеообращении, которое посвящено российской агрессии.

«Отдельно я хочу обратиться к нашему северному соседу. Однажды Президент РФ сказал: если драка неизбежна — нужно бить первым. Но, по-моему, сегодня каждый лидер обязан понимать, что драка не может быть неизбежной, когда речь идет не о подворотне и хулиганах, а о реальной войне и миллионах человеческих жизней», — отметил Зеленский.

Президент напомнил, что на Донбассе все еще живут ветераны Второй мировой войны, «которые освобождали эту землю от нацистов и не понимают, почему их мирная жизнь спустя 75 лет вновь оказалась под угрозой войны».

«Украина и Россия, несмотря на общее прошлое, по-разному смотрят в будущее. Мы — это мы. Вы — это вы. Но это не обязательно проблема, это — возможность. Как минимум — возможность, пока не поздно, остановить убийственную математику будущих военных потерь», — призвал Зеленский.

Он подчеркнул, что вчера и сегодня на заседаниях советников «Нормандской четверки» и подгруппы по безопасности в ТКГ обсуждалось восстановление режима полного прекращение огня, но, несмотря на поддержку всех сторон, Россия отказалась поддержать общее заявление.

«При этом прозвучало предложение встретиться на линии разграничения, чтобы максимально точно увидеть и понять ситуацию. А что же мне понимать? Я прекрасно всё понимаю. Я каждый месяц там бываю. Господин Путин, я готов пойти ещё дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идёт война. Слава Украине — подытожил Зеленский.

В тему: В Пентагоне рассказали, сколько войск Россия стянула к украинской границе.

Тэги: общество, Владимир Путин, мир, политика, война, войска, Владимир Зеленский

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