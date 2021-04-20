В Сети появилось видео, как водитель крутой стреляет по водителю маршрутки на глазах у пассажиров

Главное: В результате конфликта на трассе Киев-Чернигов водитель автомобиля Mercedes выстрелил в водителя маршрутки на глазах у пассажиров.

Детали: Вечером 19 апреля вблизи села Прогресс на трассе Киев-Чернигов произошел конфликт произошел между водителями маршрутного автобуса и легкового автомобиля Mercedes. Как сообщает канал «Киев Оперативный» в Telegram, водитель легковушки перекрыл движение своим автомобилем и, достав пистолет, пошел выяснять отношения с водителем маршрутки.

В итоге он выстрелил.

По словам пассажиров, после этого водитель маршрутки сам достал из ноги пулю и поехал дальше.

В тему: 22 марта 2019 года в Печерском районе Киева водитель Maserati в ходе выяснения отношений на дороге после ДТП вытащил пистолет и произвел несколько выстрелов по водителю KIA. К счастью, никто не пострадал.