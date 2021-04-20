В Минздраве высказали все, что думают о вечеринке Тищенко в разгар карантина

Главное: Министр здравоохранения Украины Максим Степанов резко высказалася по поводу недавней вечеринки, которую для своей жены закатил народный депутат Николай Тищенко. Глава Минздрава попросил думать о других людях, которые могут на подобных мероприятиях во время локдауна заразиться и умереть от COVID-19.

Детали: Министр здравоохранения Украины Максим Степанов отреагировал на скандал, разразившийся после празднования во время строгого карантина в ресторане дня рождения супруги народного депутата Николая Тищенко. Он раскритиковал народного избранника во время ежедневного онлайн-брифинга.

«Считаю недопустимым, когда ради празднования дня рождения люди пренебрегают карантинными правилами. Когда подпольно начинают работать рестораны или другие учреждения, чтобы сделать себе приятно», — заявил министр.

По его словам, граждане независимо от своего социального положения должны соблюдать карантинные ограничения.

«Я хочу напомнить: такими действиями вы не просто подвергаете опасности людей, который празднуют с вами... Подумайте о том, что люди могут заболеть и оказаться в реанимации и это может стать причиной смерти человека. Задумайтесь об этом, когда будете планировать такое. Коронавирус не выбирает по социальному статусу: или ты политик, или водитель, например. Для него нет разницы», — подчеркнул глава Минздрава.

В тему: Несмотря на режим жесткого карантина в Киеве нардеп Николай Тищенко закатил шумную вечеринку в честь дня рождения своей супруги. Мероприятие, судя по всему, проходило в ресторане столичного отеля Fairmont.

Это уже не первый подобный скандал с нардепом Тищенко. 27 апреля 2020 года журналисты Bihus.Info опубликовали результаты недельного наблюдения за рестораном «Велюр» на ул. Льва Толстого в Киеве, который принадлежит нардепу Николаю Тищенко. За это время здесь побывали народные депутаты Антон Яценко и Александр Кабанов, менеджер корпорации «Метинвест» Виталий Кисель, помощник другого народного депутата Павел Куфтырев, которого связывают с Коломойским, и другие.

Сам Тищенко оправдывался, что это место он иногда использует для личных встреч со своими помощниками.

Позже СМИ подловили магазин жены «слуги народа» Тищенко на работе в условиях карантина.