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Видео-Новости > Черновецкий ищет «жену» за $4000 в месяц

Черновецкий ищет «жену» за $4000 в месяц

Автор: «Фраза»
20.04.21 09:07
261
Черновецкий ищет «жену» за $4000 в месяц

Главное: Экс-мэр Киева Леонид Черновецкий разместил объявление о поиске помощницы за $4000 в месяц. За эти деньги она должна знать иврит и выполнять обязанности, которые «делает жена в доме»: готовить, убирать и водить машину.

Детали: Бывший городской голова Киева Леонид Черновецкий объявил о поиске помощницы. Как сообщает «Обозреватель», на своей странице в Facebook он опубликовал видеообъявление, в котором сообщает, что первых порах готов платить за такие услуги $4000 в месяц.

При этом он ограничил доступ к посту по региональному признаку, подчеркнув, что ищет только гражданок Израиля или тех, кто имеет право на работу в этой стране.

«Мне позарез нужен достойный человек, который бы обо мне заботился без всяких притязаний на его личную свободу. Я не ищу любовниц, никаких странностей никто от меня не дождется», — пообещал бизнесмен, подчеркнув, что его помощница должна выполнять обязанности, которые «делает жена в доме», и не бояться любой работы в его двухэтажном пентхаусе.

В частности, речь идет о приготовлении пищи, уборке, покупках, учете личных дел хозяина.

«Никаких детей, никаких пожилых родственников, за которыми надо ухаживать, надо быть сосредоточенным на мне», — объяснил Черновецкий, добавив, что для соискательниц обязательно знание иврита и английского языка, хорошая память и «доброжелательная внешность».

Он также уточнил, что его интересуют помощницы в возрасте от 30 до 50 лет с правом на управление авто.

Перед встречей с соискательницей бывший мэр хочет познакомиться с ней в Facebook.

Справка: Леонид Черновецкий — украинский политический и хозяйственный деятель. Городской голова Киева с 20 апреля 2006 года по 12 июля 2012 года (и глава Киевской городской государственной администрации с 20 апреля 2006 года по 16 ноября 2010 года), народный депутат Украины второго, третьего и четвёртого созывов, лидер Блока Леонида Черновецкого и Христианско-либеральной партии Украины. Заслуженный юрист Украины, кандидат юридических наук, почётный работник прокуратуры Украины. Миллионер.

В 2014 году с состоянием в $80 млн Черновецкий вошел в топ-100 самых богатых украинцев по версии издания «Новое время». В декабре 2015 года передал управление бизнесом сыну Степану, сконцентрировавшись на деятельности ранее созданного политического движения «За счастливую Грузию». В мае 2016 года было объявлено о роспуске партии. На парламентских выборах 8 октября 2016 года в мажоритарном округе набрал 11 %, уступив кандидатам от «Грузинской мечты» и «Национального движения».

В тему: 26 июля 2017 года следователи Генеральной прокуратуры получили разрешение суда на задержание экс-мэра Киева Леонида Черновецкого по делу о незаконном строительстве объекта инженерной и транспортной инфраструктуры (вертолетной площадки) на Парковой дороге в Киеве.

Однако грузинская прокуратура отказала Украине в экстрадиции, так как он является гражданином Грузии.

12 сентября Служба безопасности Украины объявила Черновецкого в розыск, как лицо, скрывающееся от органов прокуратуры.

Тэги: Facebook, Леонид Черновецкий, объявление, Израиль, помощник, курьезы, знакомства

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