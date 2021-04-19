Первый человеческий аппарат совершил полет над поверхностью другой планеты

Главное: Американский летательный аппарат Ingenuity совершил первый полет над поверхностью Марса.
Детали: Вертолет Ingenuity, который прибыл на Марс вместе с марсоходом Perseverance, совершил первый полет в атмосфере «красной планеты». Как сообщается на официальной странице Национального аэрокосмического агентства США в Twitter, это исторический момент, так как впервые аппарат, созданный людьми, осуществил контролируемый, управляемый полет над планетой за пределами Земли.
Как сообщается на официальном канале NASA в YouTube, полет занял около 40 секунд, в ходе которых специалисты получили телеметрические данные и картинку с ровера Perseverance.
Первому полету предшествовала работа инженеров по моделированию и планированию, так как атмосфера Марса более разрежена, чем атмосфера Земли, из-за чего мотор вертолета должен приложить больше усилий для подъема в воздух. Поэтом лопасти беспилотника двигаются со скоростью 2500 оборотов в минуту, тогда как для вертолета на Земле достаточно 400-500 оборотов.
Ingenuity оборудован более мощным процессором, чем Perseverance, который получает команды с Земли и обрабатывает полученные с камер данные.
Благодаря вертолету специалисты могут изучить горные возвышенности и впадины, до которых по понятным причинам не может добраться марсоход.
В тему: 4 апреля 2021 года американский марсоход Perseverance совершил успешную высадку первого в истории человечества марсианского летательного аппарата. Ожидается, что он на протяжении месяца будет летать над поверхностью планеты и делать фотографии в высоком разрешении.
7 апреля стало известно о том, что он успешно пережил ночевку в условиях планеты, температура на которой может достигать 90 градусов по Цельсию ниже нуля.
Напомним: 19 февраля 2021 года американский марсоход Perseverance совершил успешную посадку на «красную планету» и передал на Землю первые фотографии. Ожидается, что он будет собирать данные о жизни, которая раньше могла существовать на Марсе.