Первый человеческий аппарат совершил полет над поверхностью другой планеты

Главное: Американский летательный аппарат Ingenuity совершил первый полет над поверхностью Марса.

Детали: Вертолет Ingenuity, который прибыл на Марс вместе с марсоходом Perseverance, совершил первый полет в атмосфере «красной планеты». Как сообщается на официальной странице Национального аэрокосмического агентства США в Twitter, это исторический момент, так как впервые аппарат, созданный людьми, осуществил контролируемый, управляемый полет над планетой за пределами Земли.

«Ingenuity has performed its first flight — the first flight of a powered aircraft on another planet!»



The data reveals: Our #MarsHelicopter has had a successful first flight: ???? pic.twitter.com/h5a6aGGgHG — NASA (@NASA) April 19, 2021

Как сообщается на официальном канале NASA в YouTube, полет занял около 40 секунд, в ходе которых специалисты получили телеметрические данные и картинку с ровера Perseverance.

Первому полету предшествовала работа инженеров по моделированию и планированию, так как атмосфера Марса более разрежена, чем атмосфера Земли, из-за чего мотор вертолета должен приложить больше усилий для подъема в воздух. Поэтом лопасти беспилотника двигаются со скоростью 2500 оборотов в минуту, тогда как для вертолета на Земле достаточно 400-500 оборотов.

Ingenuity оборудован более мощным процессором, чем Perseverance, который получает команды с Земли и обрабатывает полученные с камер данные.

Благодаря вертолету специалисты могут изучить горные возвышенности и впадины, до которых по понятным причинам не может добраться марсоход.

В тему: 4 апреля 2021 года американский марсоход Perseverance совершил успешную высадку первого в истории человечества марсианского летательного аппарата. Ожидается, что он на протяжении месяца будет летать над поверхностью планеты и делать фотографии в высоком разрешении.

7 апреля стало известно о том, что он успешно пережил ночевку в условиях планеты, температура на которой может достигать 90 градусов по Цельсию ниже нуля.

Напомним: 19 февраля 2021 года американский марсоход Perseverance совершил успешную посадку на «красную планету» и передал на Землю первые фотографии. Ожидается, что он будет собирать данные о жизни, которая раньше могла существовать на Марсе.