В Днепре полицейские в последний момент спасли девушку, пытавшуюся сигануть с моста

Главное: В Днепре патрульные в последний момент спасли жизнь девушке, которая собиралась прыгнуть с центрального моста города.

Детали: В ночь на 18 апреля правоохранители Днепра получили сообщение о том, что на центральном мосту города находится девушка. Как сообщается на странице ситуационного центра города в Facebook, пока экипаж патрульной полиции ехал на место, дежурные осмотрели камеры видеонаблюдения.

Обнаружив девушку, они направили полицейских непосредственно на место происшествия. В итоге сержант полиции Татьяна Остапчук и рядовой Николай Котенко выбежали из автомобиля и схватили девушку, когда она намеревалась совершить прыжок.

В тему: В ноябре 2016 года в Киеве патрульные полицейские спасли женщину, которая хотела совершить самоубийство, спрыгнув с навеса 12 этажа.

В середине 2017 года в Луцке патрульные полицейские в последнюю секунду успели схватить студента, который выпрыгнул из окна квартиры, расположенной на 9-ом этаже жилого дома. Тогда же в Киеве сняли с моста Метро 18-летнюю девушку, которая собиралась совершить самоубийство.