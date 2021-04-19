Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Видео-Новости > В Днепре полицейские в последний момент спасли девушку, пытавшуюся сигануть с моста

В Днепре полицейские в последний момент спасли девушку, пытавшуюся сигануть с моста

Александр Панько
19.04.21 09:05
212
В Днепре полицейские в последний момент спасли девушку, пытавшуюся сигануть с моста

Главное: В Днепре патрульные в последний момент спасли жизнь девушке, которая собиралась прыгнуть с центрального моста города.

Детали: В ночь на 18 апреля правоохранители Днепра получили сообщение о том, что на центральном мосту города находится девушка. Как сообщается на странице ситуационного центра города в Facebook, пока экипаж патрульной полиции ехал на место, дежурные осмотрели камеры видеонаблюдения.

Обнаружив девушку, они направили полицейских непосредственно на место происшествия. В итоге сержант полиции Татьяна Остапчук и рядовой Николай Котенко выбежали из автомобиля и схватили девушку, когда она намеревалась совершить прыжок.

В тему: В ноябре 2016 года в Киеве патрульные полицейские спасли женщину, которая хотела совершить самоубийство, спрыгнув с навеса 12 этажа.

В середине 2017 года в Луцке патрульные полицейские в последнюю секунду успели схватить студента, который выпрыгнул из окна квартиры, расположенной на 9-ом этаже жилого дома. Тогда же в Киеве сняли с моста Метро 18-летнюю девушку, которая собиралась совершить самоубийство.

Тэги: самоубийство, суицид, Днепр, мост, криминал, спасение, патрульная полиция, новости Украины

Комментарии

Статьи

16.04.21 09:32

«Гвоздика» для бедных: самоходные артиллерийские установки на базе гаубицы Д-30

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
18.04.21 07:11

«Динамо» ставит крест на «мнимом» чемпионстве!

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Дом забвения. История иранского масонства
17.04.21 21:54

Дом забвения. История иранского масонства

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Стартовал новый передел мира: Китай и Россия против США, Великобритании и ЕС
Стартовал новый передел мира: Китай и Россия против США, Великобритании и ЕС
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Кто вы, мистер Зеленский?
Кто вы, мистер Зеленский?
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Финансисты спрогнозировали курс гривны на ближайшие несколько лет
Финансисты спрогнозировали курс гривны на ближайшие несколько лет
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
19.04.21 09:24

Балкон в одной из столичных многоэтажек развалился через день после инспекции
18.04.21 14:03

Ученым удалось скрестить обезьян с людьми
18.04.21 11:42

Google создал «машину времени» на несколько десятилетий
18.04.21 11:37

Зеленский не в состоянии противостоять такому политику, как Медведчук, поэтому надеется на Байдена, – французские аналитики
18.04.21 10:03

Пожилой британец победил рак, переболев коронавирусом
17.04.21 21:22

Известный врач-священник УПЦ рассказал о главном приоритете в жизни
17.04.21 16:25

Митрополит Антоний призвал украинцев быть миротворцами
17.04.21 15:35

Митрополит Онуфрий рассказал о силе материнской молитвы
17.04.21 15:00

На Буковине построили новый храм УПЦ, вместо сгоревшего
17.04.21 13:31

Скандал вокруг биолабораторий США, инициированный Медведчуком, помог Китаю отбить обвинения Трампа в распространении коронавируса, - эксперт-международник
18.04.21 14:03

Ученым удалось скрестить обезьян с людьми
18.04.21 10:03

Пожилой британец победил рак, переболев коронавирусом
17.04.21 11:25

В Минздраве запретили вакцинировать публичных лиц вне очереди
17.04.21 09:40

«Шахтер» дал вольную одному из своих лидеров
16.04.21 19:00

Главные новости за 16 апреля 2021 года
16.04.21 16:44

Стали известны детали «пасхальных» ограничений в Киеве
16.04.21 15:27

Я позвонил – мне не ответили... Зеленский рассказал о несостоявшемся разговоре с Путиным
16.04.21 14:26

В Минздраве рассказали, почему срываются контракты на поставку вакцины от коронавируса
16.04.21 13:28

В Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer
16.04.21 12:31

В Киеве обновили карту бомбоубежищ
17.04.21 13:31

Скандал вокруг биолабораторий США, инициированный Медведчуком, помог Китаю отбить обвинения Трампа в распространении коронавируса, - эксперт-международник
17.04.21 11:55

Броницкая: За освобождение из-под стражи Юрия Дудкина надо благодарить Виктора Медведчука и его соратников из ОПЗЖ
17.04.21 15:35

Митрополит Онуфрий рассказал о силе материнской молитвы
17.04.21 16:25

Митрополит Антоний призвал украинцев быть миротворцами
17.04.21 15:00

На Буковине построили новый храм УПЦ, вместо сгоревшего
17.04.21 21:22

Известный врач-священник УПЦ рассказал о главном приоритете в жизни
13.04.21 00:01

Диетолог из Австралии дала хитрый совет, как сбросить лишний вес
15.04.21 16:24

Ответ будет неотвратимым: в России отреагировали на новые санкции со стороны США
15.04.21 19:45

Байден ввел режим ЧС в сфере нацбезопасности
17.04.21 11:55

В начале грядущей недели курс гривны снова упадет
Фото и Видео
В Днепре полицейские в последний момент спасли девушку, пытавшуюся сигануть с моста
В Днепре полицейские в последний момент спасли девушку, пытавшуюся сигануть с моста
В Днепре полицейские в последний момент спасли девушку, пытавшуюся сигануть с моста
В Днепре полицейские в последний момент спасли девушку, пытавшуюся сигануть с моста
Google создал «машину времени» на несколько десятилетий
Google создал «машину времени» на несколько десятилетий
Австралиец нашел в Нидерландах странный клад
Австралиец нашел в Нидерландах странный клад
В Минздраве запретили вакцинировать публичных лиц вне очереди
В Минздраве запретили вакцинировать публичных лиц вне очереди
Престарелый львовянин расчленил тело своей гостьи и отнес в парк
Престарелый львовянин расчленил тело своей гостьи и отнес в парк
В луцкой школе учительница прямо в классе раздела девочек до нижнего белья
В луцкой школе учительница прямо в классе раздела девочек до нижнего белья
Стало известно, как выглядит двойная черная дыра
Стало известно, как выглядит двойная черная дыра
В Минздраве рассказали, почему срываются контракты на поставку вакцины от коронавируса
В Минздраве рассказали, почему срываются контракты на поставку вакцины от коронавируса
Кличко рассказал, когда в Киеве исчезнут маршрутки
Кличко рассказал, когда в Киеве исчезнут маршрутки
Опубликовано видео мрачного инцидента в Верховной Раде
Опубликовано видео мрачного инцидента в Верховной Раде
fraza.com
Новости блогосферы
15.04.21 20:30

Россия нанесёт ракетный «удар возмездия» по Украине
31.03.21 18:50

Если уже «слуга народа» считает, что «надо валить из этой страны» - это приговор
30.03.21 09:08

Неадекватный Байден будет президентом не долго и приведет США к глубокому кризису
29.03.21 21:46

Украина: умирающее государство без идеологии

Опрос

Кому выгодна полномасштабная война России и Украины?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.