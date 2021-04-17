В Минздраве запретили вакцинировать публичных лиц вне очереди

Главное: Публичных лиц в Украине не будут вакцинировать от коронавируса вне очереди. Соответствующий приказ подписал глава Минздрава Максим Степанов.

Детали: Министерство здравоохранения Украины отменило разрешение на вакцинацию публичных лиц вне очереди остаточными дозами вакцины от коронавируса. Об этом шла речь в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

Соответствующий приказ сегодня подписал министр Максим Степанов.

«Я подписал приказ. Мы внесли изменения. Мы убрали всех публичных лиц относительно остаточных доз. Теперь не будет этих остаточных доз, которыми могут вакцинироваться публичные лица. Исключительно люди, которые подпадают под 1 или 2 этап вакцинации», — заявил глава Минздрава.

Степанов отметил, что сейчас распространяются слухи, что некоторые люди хотят любым способом сделать прививку вакциной Pfizer.

«Сейчас уже распространяются слухи, что тем или иным способом некоторые люди хотят вакцинироваться именно Pfizer. Поэтому это исключительно медики, граждане старше 80 лет, кто находится в интернатах. Нам нужно защитить эти категории людей», — подчеркнул он.

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