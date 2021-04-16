В Минздраве рассказали, почему срываются контракты на поставку вакцины от коронавируса

Главное: На сегодняшний день Украина должна была получить 3,9 млн доз вакцин от коронавируса. Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, почему этого не произошло.

Детали: Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что на сегодня Украина уже должна была получить 3,9 млн доз вакцин от коронавируса по контрактам. Однако этого не произошло. Об этом он рассказал в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде.

По его словам, данные дозы должны были получить уже в этом полугодии по проплаченным контрактам без учета инициативы СOVAX.

«Но контракты и поставки срываются по всему миру. Правительства прямо запрещают своим производителям отправлять вакцины на экспорт», — подчеркнул Степанов.

Он отметил, что в марте Италия заблокировала экспорт партии вакцины AstraZeneca в Австралию. А правительство Индии приостановило отправку Украине 1,5 млн доз вакцин AstraZeneca.

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