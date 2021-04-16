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Видео-Новости > В луцкой школе учительница прямо в классе раздела девочек до нижнего белья

В луцкой школе учительница прямо в классе раздела девочек до нижнего белья

Агата Кловская
16.04.21 20:34
147
В луцкой школе учительница прямо в классе раздела девочек до нижнего белья

Главное: В одной из луцких школ вспыхнул скандал. Школьницы пожаловались на издевательства со стороны учителя.

Детали: В луцкой в школе № 15 вспыхнул скандал после того, как ученицы пожаловались на издевательства со стороны учителя. Соответствующее сообщение появилось в Instagram-паблике «For Луцк».

Девочки-подростки 13-14 лет утверждают, что учительница математики Лилия Владимировна Волога якобы заставила их в классе раздеться до нижнего белья, чтобы обыскать в поисках вейпа.

«На перемене у меня в классе парили (электронные сигареты), и тут заходит учительница и увидела пар, начала кричать, обзываться... Я ей сказала, у меня ничего нет. Потом она всех выгнала, и оставила меня и двух одноклассниц, и говорила раздеваться до трусов и лифчика, затем разуваться... (Это сделали), потому что она заставляла, довела до истерики», — приводятся слова одной из школьниц.

Также утверждается, что после инцидента в сторону девочек «летит куча угроз со стороны дирекции школы».

Помимо этого приводятся цитаты из рассказов других учеников о ее «издевательствах» — мол, якобы учитель стирала тряпкой для доски макияж с лица школьницы в ее день рождения, заставляла раздеваться других детей, била учеников, а также оскорбляла и умышленно занижала оценки.

Помимо этого, учительницу обвиняют в употреблении алкоголя во время рабочего дня на территории школы.

Также в Instagram «For Луцк» утверждается, что «дирекция и родительский комитет закрывает на это глаза».

Кроме того, в интернете опубликовали видео, как учительница в 2017 году била школьника в коридоре привселюдно.

Как пишет луцкое издание «Конкурент», директор школы Олег Гребенюк признает, что конфликт у учителя с этими тремя ученицами был, но информацию о том, что детей заставили раздеваться, он не подтвердил.

От других комментариев по скандальной ситуации директор школы отказался.

В тему: В одной из школ Херсона учителя на систематически «травят» детей и угрожают им.

Тэги: общество, Волынь, школа, скандал, образование, Луцк, школьницы

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