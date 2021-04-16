Кличко рассказал, когда в Киеве исчезнут маршрутки

Главное: По словам мэра Киева Виталия Кличко, для того, чтобы маршрутки полностью исчезли со столичных дорог, нужно два-три года. Их должен заменить современный и комфортный общественный транспорт.

Детали: Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в Киеве через два-три года исчезнут маршрутки. Об этом он сказал в интервью Радио НВ.

По его словам, сейчас местная власть не может запретить работу этого вида транспорта, так как он «выполняет свою функцию».

«Маршрутки мы запретить не можем, они выполняют свою функцию. Но мы делаем все для того, чтобы закупать современный и комфортный общественный транспорт для большого количества пассажиров. И это один из путей, с помощью которого мы можем вытеснить маршрутки из нашего города», — сказал Кличко.

Мер Киева напомнил, что только за последние годы столица закупила более 300 автобусов и больше 100 трамваев. По его словам, нужно 2-3 года, чтобы маршрутки исчезли со столичных дорог.

Отметим, что до конца 2021 года в Киев поступят 10 новых поездов метро со сквозным проходом. Они будут работать на Сырецко-Печерской (зеленой) линии Киевского метрополитена.

В тему: В конце марта в Киеве подорожал проезд в маршрутках.