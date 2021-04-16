На складе известной компании в США расстреляли людей

Главное: В Индианаполисе произошла бойня на складе FedEx. Погибли люди.

Детали: В Индианаполисе (штат Индиана) произошла трагедия. Американские СМИ публикуют кадры с места ЧП.

Сообщается, что на складе компании FedEx, которая занимается почтовой доставкой и логистикой, случилась стрельба.

Ее жертвами стали не менее восьми человек. При этом информируется о большом числе раненных.

Копы говорят, что стрелок покончил с собой и сейчас угрозы больше нет.

Полиция выясняет причины инцидента.

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