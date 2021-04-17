Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Видео-Новости > Австралиец нашел в Нидерландах странный клад

Австралиец нашел в Нидерландах странный клад

Александр Панько
17.04.21 13:04
2541
Австралиец нашел в Нидерландах странный клад

Главное: Кладоискатель из Австралии нашел в одном из каналов Нидерландов полсотни сейфов, в том числе с юбилейными монетами.

Детали: Австралийский кладоискатель Ли Уэббер отыскал в амстердамском канале похищенный сейф с коллекционными монетами. Как сообщает издание Newsweek, Уэббер совершил находку, проверяя дно при помощи магнита.

Ему удалось обнаружить место, где под водой находились не менее 46 сейфов. Один из них оказался настолько большим, что для его подъема кладоискателю пришлось нанять кран.

«В итоге, приложив массу усилий, мы его вскрыли, — рассказал Уэббер на своем канале в Tiktok. — К нашему удивлению, он оказался набит монетами».

@bonditreasurehunter

##fy ##fyp ##bonditreasurehunter ##foryourpage

♬ Pieces (Solo Piano Version) — Danilo Stankovic

На некоторых имелись защитные чехлы, которые используют нумизматы. Судя по надписи Hortus Bonaticus 1682-1982 Amsterdam, речь идет о памятных монетах, выпущенных к 300-летнему юбилею амстердамского ботанического сада.

Кладоискатель связался с полицией и выяснил, что их похитили более 20 лет назад.

Они были сделаны в 1982 году в количестве 500 штук. Каждая стоит около 30 фунтов стерлингов (около 1150 грн).

В тему: В октябре 2005 года под Феодосией был найден клад из 136 медных монет времен Боспорского царства, датируемых 250-225 годами до н.э. Монеты, за которые их владелец мог в свое время купить отару овец, нашли на глубине около полуметра завернутыми в ткань, почти истлевшую от времени. Клад, которому 2200 лет, выкупил Феодосийский Музей денег.

Летом 2007 года в лесу на горе Тепе-Оба в районе Феодосии был найден самый большой клад в истории независимой Украины: более 10 тыс. монет времен крымского ханства. Как рассказал директор Феодосийского музея денег Александр Олещук, «клад был найден случайно» в кувшине (в виде чайника), который находился на небольшой глубине в лесу.

В сентябре 2011 года американские исследователи самый большой подводный клад в современной истории — двести тонн серебра лежали на дне Атлантического океана в трюмах грузового корабля Gairsoppa, потопленного в 1941 году немецкой торпедой.

Зимой 2013 года стало известно о том, что англичанин Ричард Мэйсон случайно нашел уникальный клад, ценность которого поначалу не осознал. В общей сложности в обнаруженном им кувшине было десять золотых и семь серебряных монет, выпущенных в период с 1440 по 1560 год, однако настолько редких, что специалисты не смогли назвать точную цену клада.

Летом того же года израильские исследователи случайно обнаружили клад из 400 монет византийского периода, возраст которых составляет около 1,5 тыс. лет.

Летом 2015 года группа американских дайверов обнаружила на корабле, затонувшем у побережья штата Флорида 300 лет назад, клад из 350 испанских золотых монет. Находка была оценена в 4,5 миллиона долларов.

В апреле 2017 года ученики черниговской средней школы № 24 случайно обнаружили древний клад со старинными польскими монетами.

Спустя год копая землю в поисках лечебных кореньев, китайские крестьяне нашли клад весом в 400 кг.

В октябре 2018 года в Житомирской области супруги-пенсионеры на собственном огороде нашли самый настоящий клад — 90 чешских серебряных монет XIV-XV века. Эти монеты — пражские деньги — ходили в Европе, в том числе и Украине, несколько веков подряд.

В мае 2019 года неподалеку от словацкой деревни Ликавка стадо диких кабанов раскопало сотни старинных монет. Сокровища случайно обнаружила семейная пара, которая сразу вызвала археологов.

В августе 2020 года ученые в Шотландии нашли артефакты эпохи бронзового века. Им три тысячи лет.

Осенью того же года рабочие случайно нашли античный бюст бога Гермеса во время работ в канализации Афин. По данным историков, он был создан более 2300 лет назад.

Тэги: Австралия, юбилей, клад, монета, Нидерланды

Комментарии

Статьи

16.04.21 09:32

«Гвоздика» для бедных: самоходные артиллерийские установки на базе гаубицы Д-30

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
17.04.21 08:55

Кинокритика: советское кино и немного больше

Автор: Товарищ Краснов

Дайджест

«Бабель»: На границе с Украиной десятки тысяч российских солдат и много техники. Это третья мировая? Почему сейчас? Что вообще происходит?
17.04.21 15:04

«Бабель»: На границе с Украиной десятки тысяч российских солдат и много техники. Это третья мировая? Почему сейчас? Что вообще происходит?

Автор: newsoneua.tv

Выбор редакции
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Стартовал новый передел мира: Китай и Россия против США, Великобритании и ЕС
Стартовал новый передел мира: Китай и Россия против США, Великобритании и ЕС
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Кто вы, мистер Зеленский?
Кто вы, мистер Зеленский?
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Финансисты спрогнозировали курс гривны на ближайшие несколько лет
Финансисты спрогнозировали курс гривны на ближайшие несколько лет
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
17.04.21 15:35

Митрополит Онуфрий рассказал о силе материнской молитвы
17.04.21 15:00

На Буковине построили новый храм УПЦ, вместо сгоревшего
17.04.21 13:31

Скандал вокруг биолабораторий США, инициированный Медведчуком, помог Китаю отбить обвинения Трампа в распространении коронавируса, - эксперт-международник
17.04.21 11:55

Броницкая: За освобождение из-под стражи Юрия Дудкина надо благодарить Виктора Медведчука и его соратников из ОПЗЖ
17.04.21 11:55

В начале грядущей недели курс гривны снова упадет
17.04.21 11:25

В Минздраве запретили вакцинировать публичных лиц вне очереди
17.04.21 11:14

Еврокомиссия решила ограничить искусственный интеллект ради прав человека
17.04.21 09:40

«Шахтер» дал вольную одному из своих лидеров
17.04.21 08:25

Зеленский душит свободу слова в Украине, - мнение
16.04.21 23:22

The Irish Times: К обострению на Донбассе привело преследование украинской властью оппозиции и Медведчука
17.04.21 11:25

В Минздраве запретили вакцинировать публичных лиц вне очереди
17.04.21 09:40

«Шахтер» дал вольную одному из своих лидеров
16.04.21 19:00

Главные новости за 16 апреля 2021 года
16.04.21 16:44

Стали известны детали «пасхальных» ограничений в Киеве
16.04.21 15:27

Я позвонил – мне не ответили... Зеленский рассказал о несостоявшемся разговоре с Путиным
16.04.21 14:26

В Минздраве рассказали, почему срываются контракты на поставку вакцины от коронавируса
16.04.21 13:28

В Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer
16.04.21 12:31

В Киеве обновили карту бомбоубежищ
16.04.21 11:13

На Пасху в Украине будет действовать «особый режим»
16.04.21 10:55

В Украине упростили растаможку «евроблях» и снизили штрафы
11.04.21 11:06

Ученые вырастили фрагмент мозга при помощи специального принтера
11.04.21 12:49

Медведчук сохраняет влияние на главные политпроцессы в стране, - журнал "Новое время"
11.04.21 13:47

Археологи считают, что древние наскальные рисунки являются плодом галлюцинаций
11.04.21 11:25

Корольчук: Действия власти, направленные против оппозиции, имеют все признаки репрессий
11.04.21 14:51

УЕФА готовит важное решение по проведению Евро-2020
13.04.21 00:01

Диетолог из Австралии дала хитрый совет, как сбросить лишний вес
11.04.21 16:05

Митрополит УПЦ рассказал, к чему Церковь призывает каждого человека
15.04.21 16:24

Ответ будет неотвратимым: в России отреагировали на новые санкции со стороны США
12.04.21 16:50

Стало известно о небывалой пользе селёдки
15.04.21 19:45

Байден ввел режим ЧС в сфере нацбезопасности
Фото и Видео
Австралиец нашел в Нидерландах странный клад
Австралиец нашел в Нидерландах странный клад
Австралиец нашел в Нидерландах странный клад
Австралиец нашел в Нидерландах странный клад
В Минздраве запретили вакцинировать публичных лиц вне очереди
В Минздраве запретили вакцинировать публичных лиц вне очереди
Престарелый львовянин расчленил тело своей гостьи и отнес в парк
Престарелый львовянин расчленил тело своей гостьи и отнес в парк
В луцкой школе учительница прямо в классе раздела девочек до нижнего белья
В луцкой школе учительница прямо в классе раздела девочек до нижнего белья
Стало известно, как выглядит двойная черная дыра
Стало известно, как выглядит двойная черная дыра
В Минздраве рассказали, почему срываются контракты на поставку вакцины от коронавируса
В Минздраве рассказали, почему срываются контракты на поставку вакцины от коронавируса
Кличко рассказал, когда в Киеве исчезнут маршрутки
Кличко рассказал, когда в Киеве исчезнут маршрутки
Опубликовано видео мрачного инцидента в Верховной Раде
Опубликовано видео мрачного инцидента в Верховной Раде
Появилось видео пожара в одном из монастырей Казахстана
Появилось видео пожара в одном из монастырей Казахстана
Байден назвал Путина «Клутиным»
Байден назвал Путина «Клутиным»
fraza.com
Новости блогосферы
15.04.21 20:30

Россия нанесёт ракетный «удар возмездия» по Украине
31.03.21 18:50

Если уже «слуга народа» считает, что «надо валить из этой страны» - это приговор
30.03.21 09:08

Неадекватный Байден будет президентом не долго и приведет США к глубокому кризису
29.03.21 21:46

Украина: умирающее государство без идеологии

Опрос

Кому выгодна полномасштабная война России и Украины?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.