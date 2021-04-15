Появилось видео драки на борту самолета в Турции

Главное: В Турции пассажиры устроили драку на борту самолета. Опубликовано видео инцидента в Стамбуле.

Детали: В Турции произошел забавный инцидент. Уже появилось его видео, которое снял один из очевидцев.

Так, на борту самолета авиакомпании Tunisair, который собирался лететь из Стамбула в Тунис, произошла драка.

К счастью, все случилось еще до взлета, поэтому произошедшее никак не сказалось не безопасности других пассажиров.

Известно, что борт собирался вылететь в Тунис-Карфаген.

Что стало причиной конфликта, пока не выяснилось.

Инцидент привел к задержке рейса на пять часов.

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