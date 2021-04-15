Появилось видео, как в одну из российских школ забрел медвежонок

Главное: В России медвежонок гулял возле школы. Произошло это на Сахалине.

Детали: В российском селе Шебунино (Сахалин) произошел забавный инцидент. Уже опубликовано видео с камер наблюдений.

На кадрах видно, что к местной школе подошел медвежонок.

Животное на днях забрело в населенный пункт и после скитаний по нему услышало голоса детей. Это его заинтересовало, после чего маленький медведь подошел к школе.

Медвежонка спугнул местный охранник, после чего тот убежал.

В тему: Опубликовано видео, как в суровом российском городе автобус обезвредил медведя.