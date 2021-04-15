В российском селе сгорели пятеро детей: опубликовано видео пожара

Главное: Жертвами пожара в России стали пятеро детей. Появилось видео трагедии.

Детали: Минувшей ночью в российском селе Бызово (Свердловская область) произошла трагедия. Тут в пожаре погибли пятеро детей.

Спасатели говорят, что пламя вспыхнуло в частном доме. Когда сюда приехали пожарные, все здание было охвачено огнем. При этом рухнула кровля.

Двое детей и двое взрослых сумели сами спастись из горящего дома – их госпитализировали.

При этом в огне погибли пятеро детей.

Начато следствие. Установлено, что «в деревянном доме 1957 года постройки было печное отопление, которое недавно заменили на новое».

При этом среди причин возгорания называется ветхость электропроводки.

Уже опубликовано видео пожара:

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